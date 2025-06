Teresa Battaglia torna in Friuli: le riprese del terzo capitolo, Figlia della cenere.

Hanno preso il via ieri, lunedì 9 giugno, in Friuli Venezia Giulia le riprese della terza stagione della serie TV “I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere”, una co-produzione Rai Fiction e Publispei, con il contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG.



Il set, attivo per un totale di 38 giorni di riprese, sarà ospitato interamente sul territorio regionale, tra Aquileia, Cividale del Friuli, Udine e dintorni. La fine delle riprese in Friuli Venezia Giulia è prevista per il 1° agosto 2025.

Il terzo capitolo Figlia della cenere.

Dopo Fiori sopra l’inferno e Ninfa dormiente, entrambi girati in regione, Figlia della cenere rappresenta il terzo capitolo della saga crime tratta dai romanzi di Ilaria Tuti, best seller editi da Longanesi. Confermata la presenza di Elena Sofia Ricci, che prosegue la sua interpretazione da protagonista nel ruolo della profiler Teresa Battaglia.

La regia è affidata a Kiko Rosati, che ha già firmato Ninfa dormiente girata nel 2023. In quella occasione, il Friuli Venezia Giulia è stato protagonista del racconto: dai boschi di Tarvisio fino al centro storico di Udine, la regione ha offerto scenari suggestivi ed eterogenei che hanno contribuito in modo determinante alla costruzione dell’atmosfera narrativa. Con Figlia della cenere, Rosati prosegue il suo percorso nella narrazione ideata da Ilaria Tuti, con una regia capace di restituire intensità emotiva, profondità psicologica e coerenza visiva alle indagini della profiler Teresa Battaglia.

“Come Regione, siamo onorati e orgogliosi di accogliere nuovamente in Friuli Venezia Giulia le riprese de “I casi di Teresa Battaglia”, una fiction nata dalla penna della gemonese Ilaria Tuti e da sempre profondamente legata al nostro territorio. I risultati raggiunti dalle precedenti stagioni in termini di share e apprezzamento di pubblico sono stati a dir poco lusinghieri e hanno contribuito a far conoscere le meravigliose località della nostra Regione, a partire da Tarvisio e dalla sua foresta millenaria. E’ la dimostrazione della potenza del cinema non solo come forma d’arte e intrattenimento, ma anche quale veicolo di promozione turistica. Ed è per questo che la Regione Friuli Venezia Giulia, tramite la FVG Film Commission, sostiene convintamente le produzioni cinematografiche e mette loro a disposizione un’eccellente sistema locale fatto di accoglienza e operatori altamente qualificati”, il commento dell’Assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini.

Le prime anticipazioni sulla trama.

Teresa Battaglia torna protagonista in un nuovo, avvincente capitolo. In questa terza stagione, la profiler si troverà ad affrontare uno dei casi più complessi della sua carriera: un serial killer dal passato oscuro, che semina indizi inquietanti e mutilazioni rituali lungo un misterioso percorso simbolico. Accanto all’indagine, la vita personale di Teresa sarà scossa dal ritorno di un fantasma del passato, in un intreccio di tensione, emozione e rivelazioni. Sullo sfondo, la squadra si muove tra paesaggi urbani e luoghi carichi di storia, tra Udine, Aquileia e Cividale del Friuli, in un racconto dove il confine tra giustizia e verità si fa sempre più sottile.

Le riprese in Friuli Venezia Giulia si inseriscono nel più ampio percorso di valorizzazione del territorio attraverso il cinema e l’audiovisivo, reso possibile grazie alla collaborazione tra produzioni nazionali e FVG Film Commission – PromoTurismoFVG.