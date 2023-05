Furgone sovraccarico insospettisce la polizia: dentro 3 betoniere rubate

Nel furgone erano nascoste 3 betoniere rubate.

Non è passato inosservato alla pattuglia della Polizia Stradale di Palmanova un furgone bianco di marca Mercedes evidentemente in sovraccarico. Agli occhi esperti degli agenti i semiassi inarcati del veicolo non avevano lasciato dubbi. Verso le ore 14 di martedì scorso, presso il casello autostradale dell’A4 di Villesse i poliziotti procedevano quindi al controllo del veicolo.

Il conducente straniero, solo a bordo, ha subito mostrato un certo nervosismo tanto da indurre gli agenti ad un controllo più approfondito presso la sottosezione di polizia stradale di Palmanova. Ebbene, dietro alcuni materassi collocati ad arte per impedire l’immediato controllo visivo del materiale trasportato, i poliziotti hanno notato tre betoniere mobili da cantiere edile che poi si sarebbero dimostrate rubate.

Il furto in un cantiere edile della provincia di Bergamo.

Infatti è stato accertato che nella nottata del 29 aprile erano state rubate in un cantiere edile nella zona di Stezzano (BG) ben 5 betoniere della stessa marca e modello di proprietà di una ditta specializzata nel settore. Il valore della refurtiva rinvenuta a bordo del furgone ammonta a 7.000 euro. I beni sono stati sequestrati e saranno poi messi a disposizione dei legittimi proprietari.

Il cittadino straniero è stato quindi foto segnalato e denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Ma c’è di più: sono state accertate gravi violazioni della normativa relativa al trasporto internazionale di merci e all’uso del cronotachigrafo che comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di oltre 6.000 euro, il ritiro della patente e il fermo del veicolo per 90 giorni.