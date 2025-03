Cade nel lago e si aggrappa all’albero, salvato dai vigili del fuoco

L’uomo è caduto nel lago di Redona.

Intorno alle 18 e 30 di domenica 23 marzo i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Maniago e una squadra mista tra Soccorritori Acquatici di Superficie, Soccorritori Fluviali Alluvionali e Speleo Alpino Fluviali presso il lago di Redona, nel comune di Tramonti di Sotto, per soccorrere un uomo caduto nel lago.

Avvisati dai Carabinieri i vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno calato in acqua il gommone da rafting e dopo aver individuato l’uomo, che era aggrappato ad un albero, lo hanno raggiunto e soccorso, applicando i protocolli per l’ipitermia mantenendo il pericolante in posizione orizzontale e coprendolo con gli appositi telini termici.

Caricato il malcapitato nel gommone i vigili del fuoco hanno individuato un punto idoneo dal quale, con una manovra di calata e recupero su corda, è stata calata la barella da trasporto nella quale è stato adagiato l’infortunato e, mantenendo sempre la posizione orizzontale, è stato issato fino alla strada dove è stato preso in carico dal personale sanitario per le cure del caso. L’uomo, rimasto cosciente per tutta la durata dei soccorsi, ha raccontato di essere caduto accidentalmente nel lago.

Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri.