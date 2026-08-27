Cade sul sentiero del Jôf di Montasio a quota 2.200 metri, in corso i soccorsi

Sono in corso nel pomeriggio di giovedì 27 agosto le operazioni di soccorso nel gruppo del Jôf di Montasio, nelle Alpi Giulie, dopo la segnalazione della caduta di una persona lungo il sentiero che collega Forca Disteis al Bivacco Suringar.



L’allarme è scattato tra le 14 e le 14.30, quando alcuni escursionisti hanno segnalato di aver visto una persona cadere nel tratto di sentiero, a una quota di circa 2.200 metri, nell’area tra i territori di Chiusaforte e Dogna.

La Sores ha quindi attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, insieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale. Le operazioni sono ancora in corso e al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni della persona coinvolta.