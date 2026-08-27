A Grado torna il festival dello street food: quattro giorni di sapori dall’Italia e dal mondo

Quattro giorni per assaggiare specialità italiane e sapori dal mondo, con i food truck pronti a trasformare il Parco delle Rose di Grado in una grande cucina a cielo aperto. Da giovedì 3 a domenica 6 settembre torna FoodX by Rolling Truck, il festival dedicato allo street food che porta sull’Isola del Sole una lunga carrellata di proposte preparate al momento.

L’appuntamento punta sulla varietà, mettendo insieme grandi classici dello street food e piatti più ricercati. Tra griglie, friggitrici e fornelli gli Street Chef proporranno hamburger, fritti, specialità di pesce, dolci artigianali e ricette provenienti da diverse regioni italiane e da numerosi Paesi.

Dal pesce ai sapori delle regioni italiane

Per gli amanti del pesce ci saranno fritture croccanti, pan polpo e panini gourmet con gamberi, salmone e burrata. Non mancheranno poi alcuni dei grandi classici dello street food italiano, dallo gnocco fritto con salumi agli hamburger di Maremma.

Spazio anche a proposte più particolari, come le specialità al tartufo, la salsiccia di Bra, i rösti, il cuoppo con agnolotti e salvia fritti e l’originale pan tometta.

Il viaggio attraverso l’Italia continuerà con arancini siciliani, pane e panelle, pinsa romana, schiacciata farcita, panzerotti pugliesi e arrosticini abruzzesi. Non mancheranno inoltre proposte vegetariane, vegane e gluten free, per ampliare la scelta anche a chi segue esigenze alimentari specifiche.

Tacos, paella, pita e pulled pork: si viaggia anche nel mondo

Il percorso gastronomico uscirà poi dai confini italiani per arrivare sulle tavole di diversi Paesi.

Dal Messico arriveranno burritos, tacos e nachos, mentre dalla Spagna ci saranno paella e patatas bravas. La proposta internazionale comprenderà anche specialità greche come pita e falafel. Per chi preferisce la carne ci saranno inoltre pulled pork e hamburger di Black Angus, in un’offerta pensata per mettere insieme sapori molto diversi tra loro.

Tra le proposte dolci ci saranno cannoli siciliani riempiti al momento, churros e altre golosità. A completare l’esperienza ci sarà una selezione di birre artigianali alla spina, oltre a cocktail, vini e drink premium.

Durante tutte le serate la gastronomia sarà accompagnata dalla musica firmata FoodX, per creare un’atmosfera festosa intorno ai food truck.

Gli orari di FoodX a Grado

Il festival si svolgerà al Parco delle Rose da giovedì 3 a domenica 6 settembre. Giovedì l’apertura è prevista dalle 18 a mezzanotte, mentre da venerdì a domenica i food truck saranno attivi dalle 11 a mezzanotte.

Giovedì 3 settembre: 18-24

Venerdì 4 settembre: 11-24

Sabato 5 settembre: 11-24

Domenica 6 settembre: 11-24