Una “Mamma Miss” di Udine conquista uno scatto nel calendario nazionale 2026.

Calendario 2026 di Miss Mamma Italiana: tra le 12 protagoniste che accompagneranno i mesi del prossimo anno, c’è una bellezza di Udine: Chaima Triki, 36 anni, casalinga udinese. La presentazione ufficiale si è svolta a Bellaria Igea Marina.

Chi è Chaima.

Mamma di Giuseppe, due anni, e casalinga, Chaima è il volto che rappresenterà il mese di aprile. La sua partecipazione al calendario è il coronamento del successo ottenuto durante le fasi finali della 32esima edizione del concorso nazionale, ideato da Paolo Teti e dedicato alla bellezza e alla simpatia delle mamme tra i 25 e i 45 anni. In quell’occasione, la mamma udinese aveva conquistato la fascia di “Miss Mamma Italiana Solare 2025”.

Gli scatti, realizzati dalla fotografa Gloria Teti nelle location più caratteristiche della Riviera Romagnola, ritraggono Chaima e le altre vincitrici nazionali in un mix di eleganza e naturalezza. Il look è stato curato da un team di esperti sotto la direzione di Roberto Foschi, garantendo un risultato professionale di alto livello per quello che è ormai giunto alla sua 23esima edizione editoriale.

Solidarietà.

Oltre all’aspetto estetico, l’iniziativa mantiene il suo importante risvolto sociale: il concorso sostiene infatti Arianne, associazione onlus impegnata nella lotta all’endometriosi, patologia che colpisce milioni di donne in età fertile.