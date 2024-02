San Giorgio della Richinvelda, maxi multa per un camion che transitava per il centro storico.

Transita con il camion nel pieno centro di San Giorgio della Richinvelda, e si becca una multa di quasi 1.200 euro. A renderlo noto lo stesso sindaco Michele Leon. Un autotrasportatore, ha infatti raccontato il primo cittadino di San Giorgio, è stato multato con 1.179 euro per non aver rispettato il divieto di transito in centro abitato per veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate e i tempi di riposo prescritti dalla normativa vigente, come rilevato dal tachigrafo.

Nel corso del 2023, la polizia locale dell’associazione intercomunale “Dal Meduna al Tagliamento”, che riunisce le amministrazioni comunali di Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda, ha controllato 346 veicoli e ha emesso 66 sanzioni, per un totale di 7.359,66 euro.

L’efficacia dei controlli è resa possibile anche dal sistema di videosorveglianza. Le 23 telecamere presenti saranno presto affiancate da altre due, grazie all’approvazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che verranno installate presso il campo sportivo di Cosa.