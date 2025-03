Cane resta intrappolato tra i rovi, salvato e restituito al proprietario

Il cane era rimasto intrappolato tra i rovi in via Agnesina a Porcia.

Mattinata movimentata in via Agnesina a Porcia, dove un cane è rimasto intrappolato tra i rovi, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Pordenone. L’episodio si è verificato intorno alle 10:15, quando un passante ha notato l’animale in difficoltà e ha allertato i soccorsi.

Giunti rapidamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno lavorato per liberare il cane, tagliando parte degli arbusti che lo imprigionavano. Dopo alcuni minuti di intervento, l’animale è stato finalmente messo in salvo e affidato alle cure del personale dell’ambulanza veterinaria.

Grazie al microchip presente sull’animale, i soccorritori sono riusciti a rintracciare il proprietario, che è stato contattato per riabbracciare il proprio amico a quattro zampe. Fortunatamente, il cane non ha riportato ferite gravi e, dopo un controllo veterinario, ha potuto fare ritorno a casa.