I dati sul reddito disponibile delle famiglie del Friuli Venezia Giulia

Il reddito disponibile delle famiglie del Friuli Venezia Giulia cresce tra il 2021 e il 2023, ma a un ritmo inferiore rispetto alla media italiana. Secondo l’analisi di Unioncamere-Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, il Friuli Venezia Giulia registra un incremento dell’8% nel triennio, un dato che lo posiziona dietro a molte regioni settentrionali, come il Trentino-Alto Adige (+13,2%) e la Lombardia (+12,4%). Tra le province , Pordenone e Trieste risultano tra le meno dinamiche del Paese, con incrementi rispettivamente del 6,2% e del 6,1%.

I dati delle province del Friuli Venezia Giulia.

L’analisi a livello provinciale evidenzia una situazione eterogenea all’interno della regione: Udine segna un incremento del 9%, allineandosi con la media nazionale dell’11,3% ma restando comunque sotto il livello delle province alpine. Pordenone mostra una delle crescite più contenute in Italia (+6,2%), perdendo ben 10 posizioni nella classifica nazionale per reddito disponibile pro capite. Trieste, con un incremento del 6,1%, è tra le province italiane con la crescita più bassa, subendo una retrocessione di otto posizioni in classifica. Gorizia, seppur con un andamento più positivo rispetto alle altre province friulane, registra comunque un incremento inferiore al 10%.

Il rallentamento nella crescita del reddito disponibile a Pordenone e Trieste è legato a diversi fattori. Da un lato, il settore manifatturiero, pilastro dell’economia pordenonese, ha subito rallentamenti dovuti alle difficoltà delle filiere internazionali e all’aumento dei costi energetici. Dall’altro, Trieste, caratterizzata da un’alta incidenza del lavoro pubblico e dei servizi, ha visto una crescita più moderata delle retribuzioni rispetto ad altre aree del Paese. Inoltre, l’inflazione (+14,2% tra il 2021 e il 2023) ha eroso il potere d’acquisto delle famiglie, con un impatto particolarmente forte nelle province con una crescita del reddito disponibile inferiore alla media.

Friuli Venezia Giulia sotto la media nazionale

Anche in termini di reddito disponibile pro capite, il Friuli Venezia Giulia non brilla rispetto ad altre regioni del Nord. Nel 2023, il valore medio regionale si attesta a 23.493 euro per abitante, in crescita rispetto ai 21.693 euro del 2021, ma con una variazione dell’8,3% inferiore a quella di molte altre regioni settentrionali. Per fare un confronto, la Lombardia ha raggiunto i 27.243 euro pro capite (+12%), mentre il Veneto si attesta a 24.103 euro (+12,6%).

La classifica delle province italiane.