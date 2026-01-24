Due cani e un gatto abbandonati per 2 settimane in un appartamento: denunciato un 27enne

Un cittadino italiano di 27 anni, residente a Trieste, è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato per il reato di abbandono di animali. L’intervento risale allo scorso 14 gennaio ed è avvenuto in Viale Campi Elisi, a seguito delle segnalazioni di alcuni condomini preoccupati per forti rumori e lamenti provenienti da un appartamento dello stabile.



Sul posto è intervenuto il personale della Squadra Volante che, dopo aver individuato l’abitazione e identificato l’inquilino, ha riscontrato una situazione di grave degrado. L’appartamento si presentava in condizioni di totale disordine e con livelli igienico-sanitari giudicati assolutamente insufficienti.



All’interno del bagno gli agenti hanno trovato due cani, di piccola e media taglia, e un gatto. Gli animali versavano in condizioni fisiche precarie: in particolare i cani apparivano visibilmente denutriti, disidratati e in evidente stato di trascuratezza.

Interpellato dagli operatori, il giovane ha riferito che gli animali gli erano stati affidati da una coppia di amici e che, a causa di un impegno fuori città, li avrebbe lasciati soli e incustoditi nel proprio appartamento per circa due settimane.

Alla luce degli accertamenti effettuati, la Polizia di Stato ha proceduto alla denuncia dell’uomo per abbandono di animali. Gli animali sono stati sequestrati e affidati al cinovigile di turno, che li ha successivamente trasportati presso il canile sanitario del Comune di Trieste, dove hanno ricevuto le cure necessarie.