I presepi più belli premiati al Città Fiera: raccolti oltre 13mila voti

Le premiazioni della Mostra 100 Presepi al Città Fiera.

Si sono svolte sabato 24 gennaio a Città Fiera, le premiazioni della Mostra 100 Presepi. Un’edizione che ha avuto un grande riscontro in termini di partecipazione con 111 presepi in gara, un’esposizione fra le più importanti fra tutti i siti presepiali partecipanti al Giro Presepi FVG 25/26.



Fra gli artisti che annualmente partecipano a 100 Presepi, alcune opere hanno superato i confini della mostra di Città Fiera: due espositori sono stati invitati ad esporre presso il Consiglio Regionale e presso il Palazzo della Regione in Piazza Unità d’Italia, a Trieste. Inoltre il presepe della Pro Loco di Subit (Attimis) è stato selezionato ed esposto in piazza San Pietro a Roma.

Grande trasporto e partecipazione degli artisti dell’arte presepiale che sono a loro volta studenti, cittadini, persone che attraverso la loro opera desiderano comunicare un messaggio ad un pubblico affezionato, che ogni anno visita la mostra. Significativa, infatti, anche la partecipazione dei visitatori che hanno votato nei due mesi di esposizione tra dicembre e gennaio: sono oltre 13.000 i voti espressi dai visitatori della mostra e online, di cui 6801 i like all’interno della gallery Facebook dedicata che, insieme al giudizio della giuria tecnica, hanno decretato i vincitori dell’edizione 2025/26.

La giuria e i presepi in gara.

La giuria tecnica di questa nuova edizione ha visto la partecipazione di Rossano Cattivello direttore responsabile del settimanale il Friuli, Michele Rossi di Udine Today e Alessandro Chiesa, delegato dall’Arcidiocesi di Udine. Novità di quest’anno il “Premio Giuria visitatori della mostra” e il “Premio Giuria online” decretati dai voti espressi dal pubblico.

La consegna dei premi, per un valore di 4.150 euro in Gift Card Città Fiera, ha dato modo di incontrarsi nel Salone Eventi al primo piano del centro commerciale. 111 quest’anno le opere artigianali in gara realizzate da scuole, privati e associazioni, tutte curate nei minimi dettagli, hanno confermato ancora una volta il grande impegno di tutti i protagonisti. 9 i vincitori, 10 le menzioni speciali e 25 gli Enti più votati, sono quindi stati 44 i riconoscimenti totali consegnati oggi ai più meritevoli, oltrea14 Gift Card consegnate ai partecipanti al workshop presepistico del Maestro Nicolò Celegato, tenutosi in ottobre a Città Fiera.

I presepi premiati.

Per la sezione privati Alessandro Micoli ha vinto la categoria Tradizionale con l’opera intitolata “Notte santa nella borgata di Gerchia di Pradis di Sotto”, un presepe che ha colpito la giuria per la perfezione nella realizzazione di ogni singolo particolare e nella ricerca dei materiali per realizzarlo. Serena Manganato ha ricevuto il premio per la categoria Natura e Riciclo con il presepe “In cammino verso la vita”. Maurizio Casareale ha ricevuto il premio Arte D’autore con un presepe realizzato con grande maestria con il pirografo. Infine, Manuele Vidi per la categoria mattoncini ha ricevuto il premio con il presepe in brick dal titolo “Nativity on line”, connubio perfetto fra i mattoncini lego e la tradizione.

Tre i vincitori per la categoria Enti che accoglie al suo interno scuole e associazioni. Il Gruppo presepisti del duomo Parrocchia di San Michele Arcangelo di Cervignano del Friuli ha ricevuto il premio per la categoria Tradizionale con un presepe che rappresenta la nascita in un suggestivo Mulino ad acqua in movimento. La Scuola dell’infanzia di Capriva del Friuli di Gorizia ha ricevuto il riconoscimento per la categoria Natura e Riciclo con un presepe dal titolo “Una rete di speranza”. Il Centro Diurno Stazione Riva di Rivarotta ha infine ricevuto il premio Arte d’Autore con il presepio intitolato “Natività (Dal tormento alla quiete)”. In conclusione, il Premio Giuria visitatori della mostra è stato vinto da Francesca D’Odorico con “La Natività nel cuore del legno” e il Premio Giuria online da Graziano Cominotto con il presepe “Natività in cornice”.

Le mezioni speciali.

Come ogni anno sono state inoltre assegnate anche delle menzioni speciali per premiare le unicità dei tanti presepi in gara. Dieci le menzioni di quest’anno ad altrettanti presepi che hanno raccontato la realtà di oggi e di ieri attraverso l’immagine e la suggestione della Sacra Famiglia. 25 gli Enti, scuole, associazioni, Pro Loco, parrocchie, più votati e premiati da Città Fiera, come riconoscimento dell’alto valore nell’impegno sociale sul territorio.

La mostra rientra fra le iniziative sociali di Città Fiera e partecipa da sempre alla manifestazione Giro Presepi promossa dall’UNPLI Friuli-Venezia Giulia, promotore del progetto contenitore PRESEPI FVG: LA TRADIZIONE CHE PRENDE FORMA.