Cede il freno a mano, furgone finisce nel fiume Stella

Dalle ore 12.30 circa la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana sta intervenendo presso lo scivolo di alaggio imbarcazioni di Via Ponte Grande a Palazzolo dello Stella dove un furgone, che si accingeva a calare nel fiume il gommone, che trasportava su un carrello, è scivolato in acqua con l’autista all’interno del furgone.

La squadra VV.F giunta sul posto ha ancorato il furgone, per evitare che continuasse a scivolare nel fiume, e ha portato in salvo l’autista del mezzo. Al momento sono in corso le operazioni di recupero del furgone, carrello e gommone, per le quali è stato richiesto l’intervento della gru della sede centrale del comando vigili del fuoco friulano e dei sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico del comando Vigili del fuoco di Trieste.