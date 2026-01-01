Giovane cervo intrappolato nel lago ghiacciato: il salvataggio

Il cervo è stato liberato vicino al bosco.

Intervento di soccorso insolito nella mattinata del 1° gennaio 2026 al lago di Cave del Predil, nel territorio comunale di Tarvisio, dove un giovane cervo è rimasto intrappolato nel ghiaccio.

L’animale era sprofondato parzialmente nel lago ghiacciato e non riusciva più a liberarsi. Giunti sul posto, i soccorritori hanno trovato il cervo vicino alla riva, con le zampe bloccate nel ghiaccio. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tarvisio, che ha raggiunto l’area in sicurezza e ha individuato l’animale vicino alla riva. Utilizzando un lazo, i soccorritoti sono riusciti ad agganciare il cervo e a trascinarlo lentamente fino a terraferma, evitando ulteriori traumi.



Una volta in salvo e eopo aver verificato che il giovane quadrupede non presentasse ferite, i vigili del fuoco lo hanno accompagnato ai margini del bosco, dove è stato liberato in sicurezza.

Il video.