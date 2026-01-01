Il Capodanno a Udine.

La serata di Capodanno a Udine, svoltasi ieri in Piazza 1 Maggio, è stata un successo straordinario, con una partecipazione di circa 7000 persone che hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno in totale sicurezza e allegria. Nonostante le temperature rigide, il pubblico ha risposto con entusiasmo, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente fino a tarda notte.

Il programma ha visto il tradizionale brindisi di fine anno con il sindaco Alberto Felice De Toni, che ha condiviso il momento con alcuni membri della giunta comunale, l’assessore Andrea Zini e l’assessore Gea Arcella. A seguire, lo spettacolo dei droni e intanto attesi fuochi pirotecnici, che hanno incantato la folla con effetti originali e spettacolari, culminando in un finale mozzafiato.

Le parole del sindaco De Toni.

Il sindaco Alberto Felice De Toni, durante il tradizionale brindisi di fine anno, ha condiviso con i presenti un momento di riflessione sul passaggio da un anno all’altro. “È bellissimo vedere la piazza così piena di persone pronte ad accogliere il nuovo anno. La piazza, simbolo della nostra città, accoglie persone diverse che si uniscono nello stesso momento per celebrare insieme. Un anno finisce, uno nuovo comincia. Il 2025 ha portato a tutti sia gioie che difficoltà. È naturale guardare al futuro con speranza”, ha dichiarato il sindaco.

“Il cuore del nostro messaggio per il 2026 è un augurio di pace, uguaglianza e felicità per tutti. Speriamo che questo nuovo anno possa essere davvero un anno migliore per tutti noi. Ma la speranza diventa realtà solo se ognuno di noi, nella responsabilità collettiva, fa la propria parte ogni giorno”, ha aggiunto il primo cittadino, che ha poi citato una frase di David Bowie: “Il domani appartiene a chi sa ascoltarlo arrivare”.

La novità dei droni e la sicurezza.

A sottolineare il successo della novità de droni è stato il vicesindaco Venanzi: “Lo spettacolo dei droni è stato una nota estremamente positiva e ho avuto ottimi riscontri sul suo effetto: è piaciuto a tutti. È stato un esordio molto apprezzato dal pubblico e ha contribuito a rendere la serata ancora più suggestiva.”

Il servizio di sicurezza è stato impeccabile grazie alla presenza di un ampio dispositivo interforze, che ha garantito il regolare svolgimento dell’evento e ha assicurato il controllo costante della situazione. I varchi di ingresso sono stati monitorati da numerosi controlli, dove sono stati sequestrati dalla Polizia Locale 513 artifizi pirotecnici illegali, in conformità con l’ordinanza del sindaco. A tal proposito, l’assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano ha dichiarato:

“I controlli interforze e quelli della Polizia Locale hanno funzionato alla perfezione. È stato un grande lavoro di squadra che ha permesso a tutti di godere della festa in sicurezza. I sequestri di fuochi pirotecnici vietati dimostrano l’efficacia delle misure adottate, mentre la serata si è svolta in maniera tranquilla, senza particolari disagi. Ringrazio il comandante Carestiato e tutti gli ufficiali e gli agenti della Polizia che hanno prestato egregiamente il loro contributo”.

Durante l’evento, non sono stati segnalati incidenti rilevanti, ma sono stati gestiti alcuni episodi minori, tra cui il disturbo causato da persone in stato di ebbrezza, prontamente allontanate senza creare ulteriori problemi. Sono stati inoltre raccolti circa un centinaio di oggetti in vetro all’ingresso della piazza, un altro segno dell’efficacia dei controlli di sicurezza.

Il coordinamento tra le forze di polizia, i vigili del fuoco e il sistema di steward ha permesso di garantire il massimo livello di protezione per tutti i partecipanti. L’area è stata immediatamente pulita con un servizio straordinario e riaperta già parzialmente dalle 4 di mattina circa.