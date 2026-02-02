Presunta violenza sessuale, chiesta l’archiviazione per Solet

Solet era stato accusato di violenza sessuale da una 32enne.

La Procura di Udine ha chiesto l’archiviazione del procedimento a carico di Oumar Solet, difensore francese dell’Udinese, accusato di violenza sessuale. Secondo quanto riportato dall’ANSA, gli elementi raccolti non sarebbero sufficienti a sostenere un rinvio a giudizio.

L’indagine era partita lo scorso maggio dopo la denuncia di una donna di 32 anni, relativa a una serata trascorsa con il calciatore e alcuni amici, conclusasi nell’abitazione di Solet. La presunta vittima, tramite il proprio avvocato, si è opposta alla richiesta di archiviazione, chiedendo ulteriori accertamenti. La decisione finale spetterà al Gip di Udine, nell’udienza fissata per l’8 aprile, che potrà disporre nuove indagini, l’imputazione coatta o confermare l’archiviazione.