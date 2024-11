Come decorare uno spazio commerciale con piante e fiori artificiali

Decorare un negozio o uno spazio commerciale è il punto di partenza per dare vita a un’atmosfera che possa accogliere e fidelizzare i clienti. Scegliere di inserire piante e fiori artificiali può essere una soluzione intelligente per allestire gli ambienti e dare un tocco di naturalezza e freschezza senza richiedere troppa manutenzione.



Ma come abbellire un’attività sfruttando piante e fiori artificiali? Vediamo insieme come fare, e migliorare di conseguenza l’esperienza complessiva della clientela.

Piante alte per rendere accogliente l’ambiente

In ambienti commerciali come boutique, showroom o spazi espositivi, le piante alte e scenografiche possono creare delle vere e proprie “isole di relax” che catturano l’attenzione. Per allestire gli ambienti di questo tipo scegli un ingrosso di fiori e piante artificiali e opta per piante artificiali più eleganti.



Potresti per esempio prediligere ficus benjamin e ficus lyrata, eleganti e maestosi, ideali per accogliere i clienti già dall’ingresso.



Altre tipologie come la strelitzia e la monstera, invece, riescono a trasformare un angolo in un piccolo paradiso tropicale e sono perfette per dare una pennellata di esotismo e raffinatezza.



Anche gli alberi di bambù sono un’ottima soluzione. Ottimi da posizionare all’ingresso, si integrano bene con interni moderni e minimalisti.

Piante da tavolo e piccoli arbusti per punti strategici

Per dare carattere a banconi, scaffali e vetrine, le piante di dimensioni più contenute sono le più indicate. Piante da tavolo e piccoli arbusti possono completare l’arredamento con un tocco elegante e discreto, e per farlo al meglio hai tante possibilità.



Succulente e cactus, per esempio, sono perfetti per spazi piccoli. Potresti posizionarli accanto alla cassa o sui tavolini delle sale d’attesa.



Felci e piante di aspidistra, invece, risultano ideali per dare profondità all’ambiente. Posizionarle vicino a scaffali o all’interno di librerie commerciali è sempre un’ottima idea.

Fiori artificiali per creare punti focali

Se vuoi ricreare un’atmosfera raffinata e di classe, le orchidee artificiali sono una scelta eccellente. Le trovi in diverse tonalità, e si adattano bene a diversi tipi di ambienti, dai più moderni ai più tradizionali. Anche le peonie sono da considerare, ideali per aggiungere un tocco romantico e femminile. Poste su tavolini, scaffali o in vetrina, queste due tipologie richiamano l’attenzione dei clienti con la loro bellezza delicata.



E che dire delle rose o delle calle? A seconda della circostanza, potresti usare le prime per esprimere classe ed eleganza, e le seconde per ricreare un’atmosfera rilassante e informale.

Idee per posizionare fiori e piante artificiali nello spazio commerciale

Anche la posizione in cui collochi fiori e piante può contribuire a migliorare l’esperienza dei clienti e la percezione che questi hanno del negozio in questione. In particolare, puoi sfruttare tre idee:

Creare percorsi visivi attraverso il verde . Ad esempio, posizionare piante alte vicino alla zona cassa può guidare naturalmente i clienti all’ultima fase d’acquisto;

. Ad esempio, posizionare piante alte vicino alla zona cassa può guidare naturalmente i clienti all’ultima fase d’acquisto; Utilizzare piante sospese . Questa soluzione decorativa ti dà la possibilità di ottimizzare gli spazi e di arricchire piacevolmente l’ambiente;

. Questa soluzione decorativa ti dà la possibilità di ottimizzare gli spazi e di arricchire piacevolmente l’ambiente; Dividere gli spazi in modo naturale. In uno spazio commerciale, può essere utile creare separazioni discrete. Usare piante alte come divisori tra aree diverse è una soluzione elegante e funzionale. I clienti si sentiranno avvolti dal verde, mentre lo spazio rimarrà visivamente ampio e accogliente.

Queste possibilità contribuiscono ad aumentare la qualità dell’esperienza del cliente, che si potrebbe sentirsi così più accolto e invogliato a tornare.