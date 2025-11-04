Condannato per maltrattamenti in Famiglia in Friuli: arrestato in Albania

L’uomo dovrà scontare oltre 4 anni di carcere.

È stato rintracciato e arrestato a fine ottobre in Albania un cittadino albanese di 58 anni, latitante da mesi dopo una condanna definitiva a 4 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, che aveva vissuto per anni in un comune dell’hinterland udinese, si era reso responsabile — tra il 2008 e il 2023 — di una lunga serie di episodi di violenza nei confronti della moglie.

L’arresto è avvenuto a Scutari grazie a un’operazione congiunta tra la Polizia albanese e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), su impulso dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza in Albania. Le autorità italiane avevano emesso nei confronti dell’uomo un provvedimento di cattura a fini estradizionali, disposto dalla Procura della Repubblica di Udine, dopo che il condannato si era reso irreperibile subito dopo la sentenza di primo grado.

Le indagini, coordinate tra Italia e Albania, hanno permesso di localizzare il fuggitivo nel territorio di Scutari, dove la polizia locale ha proceduto al fermo. Sono ora in corso le procedure per l’estradizione in Italia, dove il 58enne dovrà scontare la pena residua.