Condannato per rapina, crea il panico al Pronto soccorso: arrestato

Un uomo condannato per rapina crea il panico al Pronto soccorso dell’ospedale di Gorizia: raggiunto e arrestato dai carabinieri.

Nella serata del 14 novembre, i carabinieri di Gorizia sono intervenuti presso il locale Pronto soccorso, dove era stata segnalata un uomo in forte stato di agitazione che stava creando turbamento tra il personale sanitario e gli altri utenti in attesa.

I militari, giunti sul posto, sono riusciti a riportarlo progressivamente alla calma e a stabilire un efficace canale comunicativo che ha consentito di procedere in sicurezza alle attività di identificazione. Dai successivi accertamenti è emerso che sul soggetto pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, dovendo lo stesso espiare una pena di 10 mesi di reclusione per il reato di rapina.

L’uomo è stato quindi accompagnato presso la Caserma di corso Verdi per le formalità di rito e, successivamente, tradotto presso la locale Casa Circondariale per l’esecuzione del provvedimento. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha consentito di ripristinare la calma all’interno del reparto ospedaliero e di dare immediata esecuzione al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

L’uomo il 17 giugno 2022, a Torino, aveva rapinato una ragazza. La stessa, nel rientrare presso la propria abitazione, veniva avvicinata da due uomini che le avrebbero chiesto di consegnargli il denaro in suo possesso. Di fronte al rifiuto, i 2 soggetti riuscivano inizialmente a bloccarla fino a quando la stessa non riusciva a divincolarsi e ad allontanarsi. I malviventi riuscivano comunque a strapparle la collana in oro giallo che portava al collo.