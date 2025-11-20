Un contributo di 700mila euro della Regione Friuli Venezia Giulia per la nuova struttura sportiva polifunzionale di Basaldella.

Un contributo di 700mila euro della Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della nuova struttura polifunzionale a uso sportivo e culturale che sorgerà nell’attuale area ludico-sportiva di Basaldella: lo ha confermato il vicegovernatore con delega a Cultura e sport Mario Anzil durante l’Aperitivo con il sindaco, il momento di confronto informale con la popolazione organizzato dal primo cittadino del Comune di Campoformido, Massimiliano Petri.

Anzil ha spiegato che “i fondi necessari per l’opera sono stati inseriti nel cosiddetto ‘assestamento bis’, approvato a ottobre dal consiglio regionale. L’impegno della Regione nel sostenere la crescita e la qualità della vita delle nostre comunità passa anche attraverso la realizzazione di infrastrutture moderne e funzionali: investimenti strategici per il territorio pensati per offrire spazi adeguati alle esigenze di cittadini, associazioni e famiglie”.