Controlli dei carabinieri: tre arresti per rapina, furti e ricettazione

I controlli dei carabinieri in Friuli nel weekend.

Un bilancio di tre arresti e diverse denunce ha segnato l’esito dei controlli straordinari del territorio disposti nell’ultimo fine settimana dal Comando Provinciale Carabinieri di Udine. L’operazione, coordinata dalla Centrale Operativa, ha visto l’impiego di numerose pattuglie lungo le arterie provinciali e comunali per prevenire reati predatori e garantire la sicurezza stradale.

Gli arresti e i mandati internazionali

L’attività dei militari ha portato all’arresto di un 32enne straniero residente nella Bassa Friulana, sul quale pendeva un Mandato di Arresto Europeo per una rapina compiuta nel proprio Paese d’origine; l’uomo dovrà scontare una pena di tre anni e sei mesi.

Nel Tarvisiano, un 38enne friulano è stato invece arrestato in esecuzione di un decreto della Procura di Udine per una serie di reati contro la persona, la famiglia, ricettazione e violazioni in materia di armi, per i quali dovrà espiare due anni e mezzo di reclusione. Infine, un ordine di carcerazione è scattato per un 74enne residente in provincia, condannato a cinque anni per furti e truffe commessi in regione negli ultimi cinque anni.

Sicurezza stradale e identificazioni in centro

Sul fronte della viabilità, i Carabinieri hanno sorpreso quattro persone alla guida in stato di ebbrezza alcolica. I conducenti, risultati positivi all’alcoltest, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria con il conseguente ritiro della patente di guida per la sospensione. In due di questi casi i militari hanno provveduto anche al fermo amministrativo dei veicoli.

Sempre nel corso del weekend, i controlli si sono estesi agli esercizi commerciali del centro cittadino. In uno di questi è stato identificato un 27enne extracomunitario senza fissa dimora che, essendo privo di documenti di identità, è stato deferito in stato di libertà.