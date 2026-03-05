Controlli dopo Crans-Montana: chiuso un locale a Monfalcone

Proseguono i controlli sulla sicurezza nei locali pubblici dopo i fatti avvenuti a Crans-Montana nella notte di Capodanno. A Monfalcone i carabinieri hanno disposto la chiusura di un disco-bar al termine di una verifica che ha evidenziato gravi irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro.

I militari della Compagnia di Monfalcone, con il supporto del Nucleo ispettorato del lavoro di Gorizia e del Nas di Udine, hanno effettuato una serie di controlli nei pubblici esercizi del territorio seguendo le direttive della Prefettura, nell’ambito delle attività di prevenzione e verifica del rispetto delle norme nei locali aperti al pubblico.

Durante un’ispezione in un disco-bar cittadino è stata accertata la totale assenza del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), uno degli strumenti fondamentali previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La violazione ha comportato la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale e l’applicazione di sanzioni amministrative per un totale di 11.612 euro.

Nel corso dello stesso servizio i carabinieri del Nas hanno effettuato anche un controllo in una comunità per minori stranieri non accompagnati presente nel territorio isontino. La struttura, autorizzata per ospitare fino a 24 ragazzi, è risultata in regola sia dal punto di vista igienico-sanitario sia sotto il profilo amministrativo.