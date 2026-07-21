Controlli negli hotel, multa da 12mila euro ad un albergatore a Lignano

Controlli anche nel settore turistico alberghiero a Lignano Sabbiadoro, dove i Carabinieri hanno verificato il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori all’interno delle strutture ricettive. L’attività è stata svolta dalla Stazione dei Carabinieri di Lignano nell’ambito dei servizi predisposti dalla Compagnia di Latisana, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine.

Violazioni sulla sicurezza dei dipendenti

Durante le verifiche è stata contestata a un titolare di una struttura alberghiera la violazione di alcune norme in materia di tutela dei lavoratori.

In particolare, sono state rilevate la mancata sottoposizione dei dipendenti alla visita medica obbligatoria di idoneità e la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa. Per le irregolarità riscontrate sono state elevate ammende per un importo complessivo di 12mila euro.

L’attività rientra nei controlli finalizzati anche a far emergere eventuali fenomeni di sfruttamento e caporalato nel comparto turistico alberghiero, particolarmente interessato dalla presenza di lavoratori stagionali durante il periodo estivo.