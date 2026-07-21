Incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, a Majano, lungo la strada regionale 463. Un camion, mentre stava affrontando la rotonda situata all’altezza dello stabilimento Mobili Snaidero, ha perso parte del carico trasportato.



Alcuni pesanti elementi trasportati dal mezzo si sono staccati dal rimorchio, finendo sulla carreggiata e nell’area laterale della rotatoria. Il camion si è poi fermato qualche metro più in là, mentre il materiale caduto ha occupato parte della sede stradale.



L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione, in un tratto particolarmente trafficato anche dai mezzi pesanti. Si sono formate code in entrambe le direzioni, con gli automobilisti costretti a procedere lentamente per superare l’ostacolo. Le operazioni per il recupero del carico e la messa in sicurezza della strada potrebbero richiedere tempo, considerato il peso e le dimensioni degli elementi caduti.