Potenziati i controlli per il Capodanno a Piancavallo.

Piancavallo, nota meta turistica del territorio, ha accolto la notte dell’ultimo dell’anno con un suggestivo veglione di Capodanno tra neve e montagne. Per garantire sicurezza e ordine pubblico, la Stazione Carabinieri di Aviano, in collaborazione con il Nucleo Elicotteri di Belluno e unità cinofile specializzate, ha intensificato i controlli sul territorio.

Durante le festività, in particolare nella notte di Capodanno, i militari hanno sorvolato le zone di Aviano, San Quirino e Piancavallo con l’elicottero, anche per prevenire la possibile organizzazione di rave party. Particolare attenzione è stata riservata alla viabilità lungo la SR 466, strada che collega Aviano a Piancavallo, senza rilevare criticità rilevanti. I controlli hanno interessato anche le manifestazioni organizzate dagli esercizi pubblici e dalla Pro Loco di Piancavallo, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Non sono stati trascurati gli sciatori e gli appassionati di montagna: nel corso dei controlli, sono state contestate una dozzina di violazioni, con sanzioni variabili tra 50 e 333 euro, per ingressi in piste chiuse, mancata precedenza o capacità tecniche insufficienti rispetto al tipo di pista affrontata. L’elicottero ha consentito di concentrare i controlli nelle aree con maggior afflusso di persone. Un altro obiettivo è stato la verifica dei maestri di sci, per accertare la regolarità dei professionisti e impedire l’attività di soggetti non qualificati in ambiti educativi delicati.

Un appello, infine, alla prudenza: i Carabinieri ricordano a tutti gli utenti della strada e agli appassionati di sci e della montagna di prestare particolare attenzione al rispetto delle normative di sicurezza, sia sulla viabilità che sulle piste. La disattenzione può facilmente causare infortuni, anche gravi.