Giocattoli in Movimento: quando la generosità dei bambini aiuta chi è in difficoltà

La regola è semplice ma significativa: portare due giochi da casa, spesso inutilizzati, e avere la possibilità di prelevarne subito uno in cambio. È questo il cuore di “Giocattoli in Movimento”, l’iniziativa del Movimento 5 Stelle che coniuga solidarietà, educazione e attenzione all’ambiente, attraverso il riciclo e il riuso di oggetti destinati spesso a cantine o discariche.

L’iniziativa, spiegano la consigliera regionale Maria Rosaria Capozzi e la rappresentante del gruppo territoriale M5S di Udine, Roberta Milocco, mira a trasmettere ai più piccoli valori fondamentali: l’altruismo, inteso come capacità di privarsi di qualcosa per aiutare gli altri, e il rispetto per l’ambiente attraverso il riuso e il riciclo dei giochi.

L’appuntamento con l’edizione 2026 è per sabato 3 gennaio, dalle 10 alle 17, sotto il gazebo allestito in piazza Matteotti a Udine. La consigliera Capozzi, insieme a Milocco, interverrà per illustrare contenuti e finalità dell’iniziativa, già realizzata con successo in diverse piazze del Friuli Venezia Giulia negli anni passati.

“In un periodo caratterizzato da consumismo estremo, Giocattoli in Movimento vuole dare nuova vita ai balocchi integri e puliti, che possono ancora donare sorrisi a chi non ha la stessa fortuna dei nostri piccoli, rimettendo al centro il valore della condivisione”, sottolinea la nota. I giochi raccolti saranno poi distribuiti ai bambini meno fortunati dalle associazioni territoriali che supportano le famiglie in difficoltà.

“Si tratta di un’opportunità preziosa per unire solidarietà, educazione e sostenibilità – conclude Capozzi –. Attraverso un gesto semplice possiamo insegnare ai nostri figli che ciò che per noi non serve più può diventare una risorsa importante per qualcun altro, soprattutto dopo le frenetiche giornate natalizie. È così che si costruisce una comunità più attenta, inclusiva e consapevole”.