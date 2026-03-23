Maxi controlli della polizia stradale su strade e autostrade tra Italia e Slovenia.

Nella mattinata dello scorso 19 marzo la polizia di Stato ha effettuato, con la collaborazione della polizia slovena, un servizio congiunto denominato “Side by side”, finalizzato al controllo dei veicoli in transito lungo le arterie autostradali di rispettiva competenza.

L’attività è stata svolta in contemporanea in Italia, nei pressi dello svincolo autostradale dell’A34 di Villesse (GO), e in Slovenia, lungo la superstrada H4 nei pressi di Sempas (SLO). All’operazione ha partecipato anche la Guardia di Finanza, che ha impiegato unità cinofile specializzate nella ricerca di stupefacenti e valuta.

Nel corso dei controlli sono state accertate diverse violazioni di natura amministrativa, tra cui la mancata copertura assicurativa per un veicolo, con conseguente sequestro amministrativo ai fini della confisca, un trasporto di merce irregolare in regime transfrontaliero, un caso di circolazione con patente scaduta e due casi di veicoli commerciali in sovraccarico. Complessivamente sono stati controllati 55 veicoli e identificate 130 persone.

Eseguito un ordine di carcerazione.

Presso lo svincolo autostradale di Villesse, in orario serale la polizia stradale ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso nei confronti di un cittadino straniero di 49 anni, diretto verso il confine di Stato. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di Firenze, dovendo espiare una pena di 2 anni e 9 mesi per reati contro il patrimonio. Al termine delle procedure di rito, il soggetto è stato associato presso la casa circondariale di Gorizia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.