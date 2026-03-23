Operazioni antidroga dei carabinieri di Udine aiutati da Garant, il pastore tedesco della polizia locale che scova l’hashish nascosto.

Operazioni antidroga nel corso degli ultimi giorni da parte dei carabinieri di Udine, grazie soprattutto al supporto di “Garant”, splendido esemplare di “pastore tedesco nero” condotto dall’operatore Cinofilo della polizia locale di Udine e capace di scovare l’hashish nascosto.

Nel corso delle operazioni un 27enne friulano, un 22enne e un 20enne stranieri, sono stati segnalati in qualità di assuntori di stupefacenti alla Prefettura di Udine perché, in località Borgo Stazione, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e cocaina.

In un terreno agricolo nella zona sud di Udine “Garant”, grazie al suo fiuto, ha permesso di rinvenire 161 grammi di hashish sotterrati nei pressi di una zona di fitta vegetazione, mentre in un parco pubblico della zona est del capoluogo friulano, ha indicato con il muso al proprio conduttore un’aiuola dove i militari hanno rinvenuto alcuni panetti di hashish per un peso complessivo di 134 grammi;

Un 35enne straniero, agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato portato al carcere di Udine dopo essere stato sorpreso – nonostante il divieto imposto – al di fuori della propria abitazione da una pattuglia della Radiomobile. Denunciato, dopo pochi giorni, il provvedimento cui era sottoposto è stato aggravato dal Gip del Tribunale e per questo recluso in via Spalato.