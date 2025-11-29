Convocati in caserma dal finto maresciallo: sventati 6 tentativi di truffa

Il truffatore si è presentato come “Maresciallo Ferraiuolo”, tentando di truffare 6 anziani.

Altri 6 tentativi di truffa ad anziani si sono verificati giovedì 27 novembre ad Aviano, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, ma fortunatamente nessuno è andato a buon fine, perché le potenziali vittime non sono cadute nel tranello e hanno, invece, immediatamente avvisato i Carabinieri, telefonando al NUE 112.

Questa volta a chiamare è stato un uomo che si è presentato come “Maresciallo Ferraiuolo”, asseritamente in forza al Comando Carabinieri di Pordenone. Agli anziani contattati, tutti di età compresa tra i 70 e gli 80 anni, il truffatore ha detto che dovevano presentarsi urgentemente in caserma, senza meglio specificare il motivo della convocazione, ma sottolineando l’urgenza e l’importanza. In caso di impossibilità a recarsi in caserma, il falso maresciallo dei Carabinieri si offriva di raggiungerli lui stesso direttamente a casa.

Come detto, fortunatamente le 6 persone raggiunte dalle telefonate si sono insospettite, non hanno creduto al truffatore e hanno chiamato in caserma, per verificare quanto gli era stato raccontato: i veri Carabinieri li hanno rassicurati circa la falsità della comunicazione ricevuta e tra l’altro, l’inesistenza di un “maresciallo Ferraiuolo” in servizio al Comando Carabinieri di Pordenone.