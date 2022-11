Intervento dei vigili del fuoco in via Ronchi a Udine

I vigili del fuoco di Udine sono intervenuti con il supporto dell’autoscala in via Ronchi a Udine per un dissesto statico.

L’intervento si è reso necessario per mettere in sicurezza uno stabile abbandonato che in seguito al crollo strutturale della copertura, presentava delle parti pericolanti che costituivano un rischio per chi passava sulla pubblica via.