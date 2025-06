Muore a 48 anni due settimane dopo il drammatico incidente

Federico Caligo, 48 anni, è morto due settimane dopo l’incidente in cui era stato coinvolto.

Non ce l’ha fatta Federico Caligo, il 48enne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto due settimane fa in via Vial d’Aviano a Pordenone. Secondo quanto ricostruito l’uomo aveva improvvisamente perso il controllo della sua vettura, una Fiat 600, finendo fuori strada e venendo sbalzato fuori dall’auto, con un volo di venti metri.

Rianimato sul posto e poi trasportato in ospedale a Udine, il 48enne, che abitava ad Azzano Decimo, è morto dopo due settimane, senza mai riprendere conoscenza.