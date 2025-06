Progetto intergenerazionale alla scuola dell’infanzia di Casarsa della Delizia.

Bambini e anziani insieme: si costruiscono ponti tra generazioni alla scuola dell’Infanzia Sacro Cuore Ets di Casarsa della Delizia, grazie ai progetti “Together” e “Old & Young”, iniziative intergenerazionali avviata con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia e ri-finanziata, con il bando sull’invecchiamento attivo, per proseguire anche nell’anno scolastico 2025-2026. La scuola ha attivato una collaborazione con il Centro Sociale Anziani comunale e ha potenziato il gruppo di volontari adulti arrivando a quota 14 persone che aiutano nel servizio di pre-accoglienza e di pulizia del giardino e degli spazi giochi.

Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire l’invecchiamento attivo e contemporaneamente promuovere relazioni significative tra bambini e anziani del territorio. Alla base, la consapevolezza che alcuni bambini crescono lontani dai nonni e non hanno l’opportunità di vivere un rapporto continuativo con persone anziane. I progetti si propongono di colmare questa distanza, offrendo occasioni di incontro capaci di trasmettere valori, rafforzare il senso di identità e costruire una comunità più unita e consapevole.

“Il progetto rappresenta un’opportunità straordinaria per i bambini della scuola – sottolinea Gianna Del Ben, coordinatrice della Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore – Molti di loro non hanno i nonni vicini, e queste occasioni di incontro con gli anziani sono un arricchimento prezioso per la loro crescita. Favoriscono lo sviluppo dell’identità personale e l’apprendimento di valori fondamentali, contribuendo alla formazione di un’empatia che va oltre il contesto familiare”. Anche i volontari testimoniano con entusiasmo il valore dell’iniziativa. Una delle partecipanti racconta: “È un piacere dedicare mezz’ora alla settimana a questi bambini. È bello ritrovarli poi in paese, ricevere i loro saluti affettuosi, scambiare due parole con i genitori. Un piccolo gesto che genera un forte senso di comunità”.

Le attività fatte durante l’anno.

Durante l’anno educativo in corso, i progetti hanno dato vita a diverse attività. Particolarmente significativi sono stati i quattro incontri organizzati con il Centro Sociale Anziani di Casarsa della Delizia, durante i quali i bambini hanno avuto l’occasione di ascoltare storie, condividere esperienze e scoprire la ricchezza delle differenze generazionali. Contemporaneamente, si è ampliata la rete di volontariato attiva all’interno della scuola. Accanto alle ormai consolidate “nonne accoglienti” – presenti ogni mattina dalle 7.30 alle 8.00 per accogliere con calore i piccoli alunni e agevolare l’organizzazione familiare – si sono aggiunti i volontari degli spazi giochi, che contribuiscono alla cura dei giardini scolastici. In totale, sono oggi 14 i volontari attivi nel progetto.