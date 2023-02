Si ferisce in casa usando la smerigliatrice: gravissimo 55enne

Gemona, 55enne si ferisce in casa con la smerigliatrice.

A Gemona del Friuli, in abitazione, un uomo di circa 55 anni di età è rimasto gravemente ferito mentre stava utilizzando una smerigliatrice. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gemona del Friuli.

Attivata immediatamente anche l’automedica proveniente da Udine. I due mezzi del soccorso territoriale dell’emergenza-urgenza si sono incontrati a Magnano in Riviera: il medico dell’automedica è salito sull’ambulanza che poi ha trasportato l’uomo, in codice rosso, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Attivate per quanto di competenza le forze dell’ordine, sul posto i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.