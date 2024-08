Ferito nella forra del Rio Leale, soccorso con l’elicottero

È stato recuperato nella serata di ieri dall’elisoccorso, appena in tempo prima della scadenza dell’orario di volo, il forrista polacco rimasto seriamente infortunato durante la discesa nella forra del Rio Leale a Trasaghis.

Il forrista polacco faceva parte di una squadra di quattro persone, si è infortunato durante la discesa della forra, in corrispondenza di una cascata, procurandosi una probabile frattura del femore. Sul posto si è portato dapprima l’elisoccorso regionale, ma ci si è resi conto presto che non era possibile operare senza specifiche tecniche di progressione e calata in questo tipo di ambiente. Poco dopo sono dunque arrivati cinque soccorritori forristi del Soccorso Speleologico, portati sul posto e calati con il verricello dall’elicottero dei Vigili del Fuoco giunto da Venezia, che è andato a recuperare i soccorritori in comune di Socchieve, dove sono in corso le ricerche di Davide Businaro, scomparso da domenica.

I soccorritori, hanno raggiunto il ferito dopo essersi calati in corda doppia lungo la stessa forra. Una volta raggiunto e imbarellato nella speciale barella hanno iniziato a scendere con lui lungo il percorso, raggiungendo il punto dove l’elisoccorso ha potuto imbarcare i ferito per poi trasportarlo in ospedale.