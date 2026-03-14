Fermati a bordo di un’auto rubata nella notte: denunciati 3 giovani

Il controllo a San Giovanni al Natisone.

Tre giovani sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palmanova con l’ipotesi di reato di ricettazione, dopo essere stati fermati a bordo di un’auto risultata rubata.

Il controllo è avvenuto nella notte durante un servizio di pattugliamento finalizzato alla prevenzione dei furti in abitazione. I militari hanno notato un veicolo sospetto con tre persone a bordo fermo in una via del centro abitato di San Giovanni al Natisone e hanno deciso di procedere con gli accertamenti.

All’interno dell’auto si trovavano tre giovani: uno residente in zona e gli altri due provenienti da fuori provincia. Durante le verifiche i carabinieri hanno accertato che nessuno dei tre aveva mai conseguito la patente di guida.

Dai controlli effettuati è inoltre emerso che l’autovettura risultava rubata nella stessa notte a Mossa, in provincia di Gorizia. Il veicolo è stato recuperato e successivamente restituito al legittimo proprietario, mentre i tre giovani sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per ricettazione. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità legate al furto del mezzo.