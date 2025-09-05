Al Parco del Torre si parla di diritti con Francesca Albanese

Francesca Albanese tra gli ospiti di Diritti in Festa.

Sabato 6 settembre, il Parco del Torre a Salt di Povoletto ospita la settima edizione del festival Diritti in Festa, promosso dall’associazione Ospiti in Arrivo. L’evento, con ingresso gratuito, propone un programma ricco di iniziative pensate per coinvolgere adulti e bambini, tra conferenze, laboratori creativi e musica dal vivo.

La giornata si aprirà alle 10 con l’intervento di Francesca Albanese, Relatrice speciale dell’ONU sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, che affronterà temi di grande attualità legati ai diritti umani. A seguire, esperti e attivisti si confronteranno su questioni come testamento biologico, sfruttamento del lavoro e diritti dei migranti. Alle 19, il festival si chiuderà sul fronte conferenze con Loris De Filippi, Health Specialist per l’UNICEF a Gaza, che parlerà della situazione in Palestina e del ruolo del dissenso.

Il festival dedica ampio spazio anche ai più piccoli con il Festival KIDS, che propone laboratori creativi sulla natura e sulla pace, un mercatino per la Palestina e lo spettacolo teatrale di Cosmoteatro. Le attività per bambini sono pensate per stimolare la creatività e sensibilizzare alle tematiche dei diritti, mentre gli adulti potranno partecipare a laboratori di riciclo e altre iniziative educative.

La serata sarà animata dalla musica: dalle 21, sul palco del Parco del Torre si esibiranno i cantautori Piotre e Jvan Moda, interpreti della scena musicale friulana e testimoni dei valori di inclusione e solidarietà promossi dal festival.

L’evento rappresenta un’occasione per riflettere sui diritti e la cittadinanza attiva, unendo momenti di approfondimento a spazi ludici e culturali aperti a tutta la comunità