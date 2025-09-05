Accoltellato a Udine, chi è la vittima e cosa sappiamo dell’aggressione

E’ un imprenditore 33enne l’uomo accoltellato ieri sera in Piazza San Giacomo a Udine.

Si chiama Gabriele Dusso l’uomo, un imprenditore udinese 33enne, accoltellato ieri sera attorno alle 21 in Piazza San Giacomo, in pieno centro a Udine. La ferita, due fendenti alla schiena all’altezza dei reni, lo ha costretto a un ricovero urgente nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni sono serie ma non in pericolo di vita, anche se è in stato di shock.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Dusso al Tgr Rai Fvg, l’aggressione è avvenuta mentre lui e un’amica stavano passeggiando in piazza. A breve distanza, un gruppo di sei giovani di origine balcanica che urlava. La ragazza si sarebbe avvicinata per calmarli (conosceva almeno uno dei sei) ricevendo però uno schiaffo in faccia. Dusso è intervenuto per difenderla, allontanando uno dei giovani. A quel punto, sarebbe stato circondato dagli altri componenti del gruppo e colpito con un coltello, ricevendo due fendenti.

L’uomo è stato soccorso dagli avventori del bar; poi l’arrivo dell’ambulanza e della Polizia. La squadra mobile della questura e la Procura hanno avviato indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e i rapporti tra i protagonisti della vicenda. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sugli sviluppi investigativi. La vittima e la ragazza coinvolta conoscevano almeno uno degli aggressori, elemento che sarà approfondito nel corso delle indagini