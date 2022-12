Colpito da una fiammata dal decespugliatore, il 32enne è gravissimo

L’uomo è stato investito da una fiammata partita dal decespugliatore.

Resta gravissimo il 32enne colpito ieri pomeriggio da una fiammata mentre stava usando il decespugliatore nel giardino di casa. E’ successo intorno alle 17 a Rividischia di Codroipo, in via Principale, dove tutto è accaduto in pochi istanti.

Il giovane è stato travolto da un ritorno di fiamma che lo ha completamente avvolto. La fidanzata che era con lui ha tentato subito di spegnere l’incendio con una canna dell’acqua riportando anch’essa ferite lievi. A dare l’allarme sono stati i vicini e sul posto sono intervenuti i soccorritori con l’ambulanza da Codroipo e l’elisoccorso. Dopo le prime cure il 32enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Udine: l’uomo ha riportato gravissime ustioni sul 90 per cento del corpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Codroipo che hanno messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri di Codroipo. Al momento le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ad innescare le fiamme potrebbe essere stata una fuoriuscita di miscela dal decespugliatore.