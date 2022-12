Ennesima truffa in Friuli.

Non si fermano le truffe agli anziani in Friuli. L’ultimo episodio è avvenuto qualche giorno fa a Porpetto dove una signora di 89 anni è stata raggirata da due finti tecnici del gas.

Un metodo già utilizzato in diverse occasioni che purtroppo è andato a segno anche stavolta. I due, fingendosi tecnici del gas, sono riusciti ad entrare in casa dell’anziana e, in un momento di distrazione della donna hanno rubato alcuni gioielli in oro e circa 1.500 euro in contanti. Prima che l’anziana se ne accorgesse se ne sono andati.

Una volta che la donna si è resa conto dell’accaduto ha denunciato tutto ai carabinieri che ora stanno svolgendo le indagini per risalire ai responsabili. Secondo quanto raccontato dall’anziana sarebbero due uomini, tra i 30 e i 40 anni.