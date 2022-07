Pizzeria va a fuoco a Flambruzzo.

Erano alte le fiamme dell’incendio che ha colpito un locale di Flambruzzo di Rivignano. Un rogo partito dalla pizzeria “Al fiume da Pippo” venerdì 29 luglio e che ha avuto origine dal magazzino del posto. Qui c’era molto legname accatastato. Un incendio che ha interessato la sede invernale del ristorante, che dispone anche di una sede estiva, che sembra non sia stata interessata dall’incendio.



L’allarme è scattato quando poco prima delle 20 è arrivata la richiesta di intervento al comando provinciale dei vigili del fuoco, dopo che una nera colonna di fumo si era alzata sulla struttura. Sul posto sono arrivate tre squadre di pompieri provenienti da Udine, Latisana, Codroipo e San Vito al Tagliamento. Prima ancora che intervenissero i vigili del fuoco il primo contributo per lo spegnimento è stato dato dai residenti, che per lo scopo hanno usato anche un trattore.



Dalle prime stime i danni non sarebbero ingenti. Il molto fumo però ha annerito il locale. Una notizia difficile per il titolare che ha avuto un malore. Non si sa cosa abbia causato l’incendio ma non si esclude l’origine dolosa.