L’abbraccio è una trappola, due anziane derubate delle catenine al collo

Due anziane derubate con la tecnica del finto abbraccio.

Ancora furti con la tecnica del finto abbraccio in Friuli. Due pensionate sono state derubate in poche ore da una giovane donna che ha agito con modalità simili in entrambi i casi, portando via le collane d’oro che le vittime indossavano.

Il primo episodio è avvenuto nella tarda mattinata del 18 maggio, al cimitero di San Vito di Fagagna. Una donna del 1950, residente a San Daniele del Friuli, stava facendo visita ai suoi cari quando è stata avvicinata da una giovane sconosciuta che, con la scusa di chiedere alcune informazioni generiche, l’ha poi abbracciata all’improvviso e si è allontanata velocemente. Solo dopo, la pensionata si è accorta che le era stata sottratta la collana in oro che aveva al collo. La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Fagagna.

Caso simile a Dignano, ai danni di una vedova classe 1938. La donna stava rientrando a casa a bordo del suo motorino quando è stata bloccata da una giovane che le ha chiesto aiuto per trovare lavoro. Anche in questo caso, la richiesta si è trasformata in un gesto improvviso: un abbraccio apparentemente amichevole che si è rivelato essere un furto. La ladra è riuscita a sfilare alla pensionata la collana in oro, causando un danno stimato attorno ai mille euro. Le indagini sono in carico ai carabinieri di San Daniele. In entrambi i casi, potrebbe trattarsi della stessa ladra, dati gli episodi simili, ma l’ipotesi è ancora di dimostrare.