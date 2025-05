Auto in fiamme nella notte a Udine: veicolo distrutto, nessun ferito

L’incendio di un’auto in via Caltanissetta a Udine.

Incendio nella notte in via Caltanissetta a Udine: intorno alle 23:15 un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza sia il mezzo che l’area circostante.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita nell’episodio. Le cause del rogo sono ancora da chiarire e saranno oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. Presente sul luogo dell’incendio anche il personale della Polizia di Stato, per le verifiche del caso e il supporto alle operazioni di sicurezza.