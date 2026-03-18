Friuli, raffica di furti nei negozi: zaini pieni di scarpe e cibo, quattro denunce

Weekend di lavoro intenso per i Carabinieri del Comando Provinciale di Udine, impegnati in una vigilanza capillare per contrastare i reati contro il patrimonio. Pattuglie costantemente in movimento hanno passato al setaccio il traffico e le aree sensibili, portando a diverse denunce tra il capoluogo e la Bassa.

Il colpo al Centro “Fiera”

L’operazione più rilevante è avvenuta a Martignacco, presso il Centro Commerciale “Fiera”. Due giovani stranieri di 30 e 24 anni, entrambi senza fissa dimora, sono stati bloccati dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio da cinque paia di scarpe sportive. La merce, del valore di 215 euro, era già stata nascosta in uno zaino. I Carabinieri della stazione locale, allertati dagli addetti alla sicurezza, hanno recuperato l’intera refurtiva restituendola intatta al punto vendita.

Taccheggio tra hinterland e Bassa

I controlli si sono estesi anche fuori città. Un uomo di 36 anni è stato denunciato per il furto di generi alimentari in un centro commerciale dell’hinterland udinese, mentre una donna di 53 anni ha subito la stessa sorte dopo essere stata scoperta in un supermercato della Bassa Friulana. In entrambi i casi, l’intervento dei militari ha permesso la restituzione immediata dei prodotti ai responsabili degli esercizi.