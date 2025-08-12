Maxi furto da 50mila euro all’azienda di Chions: rubano rame e un furgone per scappare

Il Furto alla Tecsal 2 di Villotta di Chions

un maxi furto di rame organizzato nei minimi dettagli ha colpito duramente la Tecsal 2 di Villotta di Chions, azienda specializzata in impianti di saldatura automatizzati, con sede in via Galvani. Nella notte tra lunedì e martedì, una banda di ladri ha fatto irruzione nello stabilimento portando via un bottino stimato inizialmente attorno ai 50mila euro, ma che potrebbe risultare ben più consistente una volta completato l’inventario.

A scoprire il colpo sono stati i titolari stessi, allertati dal sistema d’allarme collegato sia con la centrale operativa del Corpo vigili notturni che con i loro telefoni cellulari. Quando sono arrivati sul posto, intorno alle 3 del mattino, hanno trovato il portone d’ingresso forzato e un quadro desolante: scaffali svuotati, macchinari scomparsi e un furgone aziendale, un Citroen Jumper bianco con le scritte della Tecsal, volatilizzato insieme ai ladri.

Colpo rapido e mirato

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l’azione sarebbe durata pochissimo. Gli inquirenti non escludono che i malviventi sapessero già dove cercare: una banda esperta, probabilmente già attiva in zona, che sapeva di trovare rame e componenti ad alto valore facilmente trasportabili. Il rame, spesso soprannominato “oro rosso”, è infatti uno dei materiali più ricercati sul mercato nero per via del suo elevato valore e della facilità di rivendita.

Le indagini

Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Azzano Decimo, che stanno analizzando le immagini dell’impianto di videosorveglianza interno e puntano ora a raccogliere ulteriori elementi dai sistemi di sorveglianza delle aziende limitrofe lungo la strada che potrebbero aver precorso i ladri. In particolare, si spera di rintracciare il passaggio del furgone rubato attraverso i lettori di targhe installati nella zona, che potrebbero rivelare la direzione di fuga e contribuire all’identificazione dei responsabili.