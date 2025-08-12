Lignano, potenziati i controlli per un Ferragosto di relax e divertimento

Controlli e sicurezza per il Ferragosto a Lignano.

A Lignano Sabbiadoro il fine settimana di Ferragosto si avvicina e la macchina della sicurezza si mette in moto, come confermato anche dal recente incontro tra il Sindaco, Laura Giorgi e il Questore di Udine, Pasquale Antonio De Lorenzo.



Zona rossa ampliata e prorogata, personale delle forze dell’ordine e servizi implementati, l’attento fiuto di Hyper e Boty pronto a vigilare assieme ai loro conduttori della Provincia autonoma di Trento, sulla presenza di stupefacente nella località.

La sicurezza.

Ai controlli mirati e ai servizi preventivi già programmati dalle forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, si aggiungono le due ordinanze firmate nei giorni scorsi dal Sindaco Giorgi, la prima in vigore fino al 24 agosto che contiene un divieto assoluto, su tutto il territorio comunale e demaniale, di impiego delle piccole mongolfiere alimentate da fiamma, cosiddette lanterne cinesi o Khom Fai. Per i trasgressori sono previste sanzione amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro.

Deroga alla musica per la settimana di Ferragosto.

La seconda, in vigore fino all’alba di domenica 17 agosto si riferisce alla diffusione sonora e alla possibilità, generale, di deroga alle limitazioni previste dal vigente regolamento comunale e così riassunte:

musica di sottofondo derogata fino alle ore 00:30

musica da impianti tarati derogata fino alle ore 01.30

apertura discoteche fino alle 05.30

deroga generale alla limitazione numerica di eventi (Karaoke, D.J Set, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo-concertini senza l’obbligo di presentazione della SCIA.

“Vorrei esprimere un ringraziamento a tutte le forze coinvolte e impegnate a garantire un periodo di festa e divertimento quanto più possibile in sicurezza, per residenti e visitatori – commenta il Sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi – la località si conferma ancora una volta come una meta ideale per trascorrere momenti di svago in un ambiente protetto e accogliente”.