Furto al bar di Latisana, i ladri prendono di mira le slot machines

Il furto nella notte in un bar di Latisana: bottino da 4mila euro.

Furto nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile a Latisana. I ladri hanno preso di mira un bar situato in via Sottopovolo, riuscendo a entrare all’interno del locale e a portare via circa 4 mila euro in contanti.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno forzato la porta d’ingresso del bar e, una volta dentro, si sono concentrati sulle slot machine, smontandole e svuotandole in pochi minuti. Il colpo, eseguito con modalità che fanno pensare a professionisti del settore, è stato messo a segno senza che nessuno si accorgesse di nulla, approfittando probabilmente dell’isolamento notturno della zona.

Il bottino è stato quantificato in circa 4 mila euro in denaro contante, contenuto nelle macchinette da gioco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Latisana, che hanno avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aver ripreso elementi utili all’identificazione dei responsabili.