Il concorso che premia le migliori foto del Friuli Venezia Giulia.

Premiati oggi, sabato 12 aprile a Città Fiera, i concorrenti del 3° Photo Contest Città Fiera intitolato: “Friuli Venezia Giulia: i tuoi occhi sulla Regione”. Giunto alla sua terza edizione il “Photo Contest Città Fiera”, è stato organizzato grazie alla preziosa collaborazione con il gruppo NIKONisti Friulani, con il patrocinio di Io Sono FVG e del Comune di Martignacco rappresentato oggi da Valentina Bordet, Assessore alla Cultura. Un’edizione che ha ottenuto un significativo riscontro in termini di partecipazione: 1572 foto in gara e 254 partecipanti provenienti da tutta la regione Friuli Venezia Giulia.

Il concorso, aperto a professionisti e amatori, ha avuto come tema centrale il Friuli Venezia Giulia, raccogliendo opere fotografiche che raccontano la bellezza, la cultura e i paesaggi della nostra regione, offrendo un’opportunità unica per tutti gli appassionati di fotografia di esprimere il proprio sguardo personale sul territorio.

La selezione delle opere è stata affidata ad una giuria composta da rappresentanti del gruppo Nikonisti Friulani, da Io Sono FVG, dal fotografo del National Geographic Franco Cappellari, dal direttore di Udine Today Nicola Angeli e da due rappresentanti di Città Fiera. La giuria ha scelto i vincitori delle due sezioni principali del contest: colori e bianco e nero. Inoltre, sono state assegnate 14 menzioni d’onore per le foto più meritevoli.

Le fotografie vincitrici saranno esposte al primo piano di Città Fiera, dove il pubblico potrà ammirarle fino alla prossima edizione del concorso. Un’ulteriore occasione di incontro e condivisione per gli amanti della fotografia e della bellezza del Friuli Venezia Giulia.

I premiati.

Sezione Colore

Thomas De Franzoni con “Change of season” Fabrizio Marcuzzo con “Alle prime luci del giorno” Marco Mion con “Cividale al contrario”

Sezione Bianco e Nero

Marco D’Agaro con “Sopra e sotto” Beatrice Ius con “Onda bianca” Giuseppe Piccolo con “Gocce”

Menzioni d’onore.

Stefano Patriarca con “Tougher than the rest” Erve Miozzo con “Fusine Laghi” Marco Gerometta con “Intersezioni” Andrea Sulini con “Lignano Pineta” Luca Chiandotto con “Abitante dei pioppeti” Enrico Gatti con “Il cipresso e il cigno” Michele Barazzutti “Vito d’asco dove l’occhio si perde” Loris Truant con “Acqua e terra” Pietro Modde con “La meridiana di Joannis” Enrico Simeon con “Notte in quota” Stefano Marsi con “Impressionismo” Valerio Brignola con “Il ponte del cuore” Enzo Patat con “Tempesta in arrivo a Lignano” Francesco Dironza con “Luci della notte”

Il primo classificato per ogni categoria ha ricevuto una Gift card di Città Fiera del valore di 750 euro, il secondo pari a 500 euro, a scalare tutti gli altri premi per un montepremi totale di € 3.000.