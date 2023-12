Il furto messo a segno a Bertiolo.

Ancora un furto in Friuli. Questa volta i ladri hanno colpito a Bertiolo un’abitazione di via Dante. L’episodio accaduto nel pomeriggio di martedì 12 dicembre quando, forzando un infisso, sono riusciti ad entrare in casa e a rubare gioielli in oro per valore stimato di circa 10 mila euro.

Il colpo è stato scoperto dalla proprietaria della casa, una donna di 47 anni, al suo rientro. Secondo una prima ricostruzione i ladri hanno approfittato della sua assenza tra le 15 e le 19.50.

Questa mattina la donna si è quindi presentata alla stazione dei carabinieri di Codroipo per formalizzare la denuncia. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sul caso, cercando tracce e indizi che possano condurre all’identificazione dei responsabili.