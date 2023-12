Incidenti in Friuli: una persona investita a Udine e scontro tra due auto a Moimacco

Due le persone ferite.

Sono due gli incidenti che si sono verificati questo pomeriggio in Friuli. Il primo a Udine dove un pedone è stato investito in viale Venezia. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi con un’ambulanza e, dopo le primi cure hanno trasportato la persona ferita in ospedale, con ferite non gravi.

Il secondo incidente stradale si è verificato poi a Moimacco, lungo via Roma: si tratta di uno scontro tra due veicoli. Sul posto è intervenuta l’ambulanza proveniente da San Pietro al Natisone. L’equipaggio ha preso in carico una persona ferita che è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo per dinamica.