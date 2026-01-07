La Polizia locale di Udine ha risolto il furto di bici in poche ore.

Una risposta lampo quella della Polizia Locale di Udine che, in appena sei ore, è riuscita a recuperare e restituire due bici oggetto di furto ai danni di un cittadino residente in via Cividale. Il colpo è stato messo a segno nel pomeriggio di Capodanno.

La segnalazione e il tracciamento.

I mezzi (una city bike e una mountain bike) si trovavano all’interno del giardino recintato della sua abitazione. Ricevuta la segnalazione, gli agenti hanno avviato immediatamente gli accertamenti, analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza comunale. Dalle registrazioni è emerso che due giovani uomini si erano introdotti a piedi nella proprietà privata, approfittando dell’assenza temporanea del proprietario. Dopo aver aperto un accesso pedonale, si sono impossessati delle biciclette e si sono allontanati in direzione della periferia est della città.

Il tracciamento dei loro spostamenti attraverso le telecamere presenti sul territorio ha permesso di individuare il luogo in cui le biciclette erano state portate: il centro di accoglienza dell’ex Caserma Cavarzerani.

Refurtiva restituita al proprietario.

Nel corso della stessa giornata, il personale della Polizia Locale ha effettuato un sopralluogo all’interno della struttura, rinvenendo entrambe le biciclette in buono stato. I mezzi sono stati restituiti al legittimo proprietario nel giro di circa sei ore dalla presentazione della denuncia.

Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire agli autori del furto, presumibilmente persone estranee al centro di accoglienza, che avrebbero tentato di rivendere le biciclette agli ospiti della struttura.