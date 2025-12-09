Distrae il commesso e ruba una bicicletta da 17mila euro: denunciato

Furto di bicicletta in un negozio della provincia.

Tenta il furto di una bicicletta di lusso in negozio e scappa, ma i carabinieri lo incastrano grazie a telecamere e targhe. Nei giorni scorsi, infatti, i militari della Stazione di Tarcento hanno identificato e denunciato un pluripregiudicato responsabile del furto di una bici avvenuto lo scorso ottobre in un noto negozio della provincia. L’uomo, dopo aver distratto l’addetto alla vendita, aveva sottratto la due ruote in esposizione del valore di circa 17.000 euro.

Il personale del negozio, accortosi del furto, aveva tentato di fermarlo inseguendolo mentre l’uomo caricava la bicicletta su un furgone: il ladro era riuscito a dileguarsi mentre la bici era stata recuperata. Dopo la denuncia, i Carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini.

Attraverso le testimonianze dei presenti, l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e l’estrapolazione dei dati dai sistemi elettronici di lettura targhe presenti sul territorio, i militari sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore. Si tratta di un uomo già noto alle Forze dell’Ordine, residente all’estero, che nei giorni successivi al furto aveva commesso altri reati fuori regione ed era stato arrestato.

Negli ultimi mesi, i carabinieri di Tarcento hanno identificato diversi presunti responsabili di reati contro il patrimonio sul territorio. In molti casi, la collaborazione dei cittadini si è rivelata determinante per il buon esito delle indagini..